Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol!

 Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi, kanalizasyon çalışması nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapanıyor.

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16/12/2020

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Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol!

 Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi, kanalizasyon çalışması nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapanıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı açıklamada, Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’nde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kısmi yol kapamasının, iş tamamlanıncaya kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

16/12/2020 11:50
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TAGS: lefkoşa, yol, trafik, kapalı yol
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