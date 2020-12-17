Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol!

Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi, kanalizasyon çalışması nedeniyle bugün saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapanıyor.

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17/12/2020

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Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol!

Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi, kanalizasyon çalışması nedeniyle bugün saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapanıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı açıklamada, Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’nde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kısmi yol kapamasının, iş tamamlanıncaya kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

17/12/2020 08:44
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TAGS: yol, trafik, kapalı yol lefkoşa
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