Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol Var!

LEFKOŞA’DA YARIN ATATÜRK CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

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11/12/2020

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Lefkoşa'da Trafiğe Kapalı Yol Var!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kazı çalışması nedeniyle yarın 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi’nde Otobüs Terminali çemberi ile LTB binası arasında kalan bölgenin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahta yağmur suyu drenaj hattı kazı çalışması gerçekleşeceği kaydedilerek sürücülerin alternatif yolları kullanması istendi.

11/12/2020 14:13
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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi
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