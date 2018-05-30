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Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yol uyarısı...

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30/05/2018

Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yol çalışmaları nedeniyle  Park Sokak kavşağından  yeni yapılan çembere Devpa Süpermarket yanına kadar olan yolun  çift tarafı olarak araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı yol bugün  saat 18:00’de trafiğe kapatılacak. Belediye söz konusu güzergahı bu akşam kullanacak sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

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TAGS: kapalı yol, Lefkoşa Türk Belediyesi
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