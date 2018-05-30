Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yol çalışmaları nedeniyle Park Sokak kavşağından yeni yapılan çembere Devpa Süpermarket yanına kadar olan yolun çift tarafı olarak araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı yol bugün saat 18:00’de trafiğe kapatılacak. Belediye söz konusu güzergahı bu akşam kullanacak sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi