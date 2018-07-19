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Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

LTB, Gelibolu Bölgesi’nde bulunan eski köprü güzergahının Pazar günü 08:00-17:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını bildirdi.

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19/07/2018

Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gelibolu Bölgesi’nde bulunan eski köprü güzergahının Pazar günü 08:00-17:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını bildirdi.

Açıklamada, Gelibolu bölgesinde bulunan eski köprüde ilerleyen süreçte mevcut yapı korunarak iyileştirme çalışmaları yapılabilmesi için zemin etüd çalışması yapılacağı için  güzergahın trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

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TAGS: kapalı yol, Lefkoşa Türk Belediyesi, haber, kıbrıs
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