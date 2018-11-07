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Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Kanalizasyon Hatları Temizliği Nedeniyle pazar günü Levent Kolej’in bulunduğu cadde trafiğe kapatılacak

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08/11/2018

Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

 Lefkoşa Türk Belediyesi, Kanalizasyon Şubesi’nce Yavuz Gonnolu Caddesi’nde (Levent İlkokulu önü) kanalizasyon hatlarını temizlemek için çalışma yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada temizlik çalışmalarına 18 Kasım Pazar sabahı başlanacağı belirtilerek 8 saat sürmesi planlanan çalışmalar süresince Yavuz Gonnolu Caddesi’nin kısmi olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi. 
LTB’den yapılan açıklamada yurttaşların emniyet için çalışma süresince yollarda bulunan uyarıcı levhalara uymaları gerektiği ifade edildi.

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TAGS: kapalı yol, lefkoşa, haber, kıbrıs
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