Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...
LTB Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.
02/01/2020
HK
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.
Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu.