Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu.

02/01/2020 15:17