Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

LTB Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.

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02/01/2020
HK

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Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.  

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu. 

02/01/2020 15:17
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TAGS: Kamil Balkan, Lefkoşa Türk Belediyesi, haber, kıbrıs,
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