Lefkoşa’da Trafik Denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, bugün Lefkoşa genelinde rutin trafik denetimlerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda:

07:00-08:00 saatleri arasında trafikte seyretmesi yasak olan 5000 kg ve üzeri ağırlıktaki bir kamyon sürücüsü,

Mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan bir sürücü,

A İşletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yapan iki sürücü,

B İşletme izinsiz araç kullanan dört sürücü,

Aracın sabit koltukları dışında yolcu taşıyan iki sürücü tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis, denetimlerin devam edeceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.