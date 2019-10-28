Lefkoşa’da trafik kazası 1 kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 19.40’ta Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Hurşit Deniz (E-48), yönetimindeki KV 883 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dinç Yüceöz (40) yönetimindeki FH 291 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hurşit Deniz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

28/10/2019 22:48