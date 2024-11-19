Lefkoşa’da trafik kazası: 1 yaralı…

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi'nde dün gece 22.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, yolun sağına geçerek karşıdan gelen bir başka araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Emre Can Gümüş (E-21), yönetimindeki PR 681 plakalı salon araçla güney istikametine seyrettiği sırada Hakikat Gazetesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gümüş, aracıyla yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Şemsi Aylin Derinçay (K-31) yönetimindeki VG 698 plakalı salon aracın önünü tıkayarak kazaya sebep oldu.

Kaza sonucu yaralanan VG 698 plakalı araç sürücüsü Derinçay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.