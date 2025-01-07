Lefkoşa'da trafik kazası…

Lefkoşa’da, dün gece kırmızı ışıkta durmayarak kaza yapan alkollü sürücü Selçuk Söker (E-30) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Söker, 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 316 plakalı araçla seyrederken Yenişehir Trafik Işıkları’na geldiğinde kırmızı ışıkta yoluna devam etti. Söker, karşı istikametten gelen ve tarafında yeşil ışık yandığı için dönüşe geçen Mustafa Ataşlar (E-25) yönetimindeki FE 155 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

NV 316 plakalı araç sürücüsü Selçuk Söker, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor