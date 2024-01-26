Lefkoşa’da trafik kazası... Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, kazaya sebebiyet veren, 142 miligram alkol etkisindeki Uchechukwu Onyeji (E-40) tutuklandı.

Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza; Onyeji’nin LR 074 plakalı salon araç ile Hastane kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Hastane’ye dönmek maksadıyla karşıdan gelen araçların geçmesini beklemek için duran Filiz Toklu (K-41) yönetimindeki VE 221 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.