Lefkoşa’da trafik kazası!

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26/01/2024

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Lefkoşa’da trafik kazası!

Lefkoşa’da trafik kazası... Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, kazaya sebebiyet veren, 142 miligram alkol etkisindeki Uchechukwu Onyeji (E-40) tutuklandı. 

Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza; Onyeji’nin LR 074 plakalı salon araç ile Hastane kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Hastane’ye dönmek maksadıyla karşıdan gelen araçların geçmesini beklemek için duran Filiz Toklu (K-41) yönetimindeki VE 221 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

26/01/2024 15:06
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TAGS: alkol, kaza,
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