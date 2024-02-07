Lefkoşa'da trafik kazası!

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07/02/2024

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Lefkoşa'da trafik kazası!

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin balkonuna ve sütununa çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, Michail Tİimothis  (E-39) 240 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki KLY 378 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Metehan çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin balkonuna ve sütununa çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

07/02/2024 16:30
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TAGS: kaza, alkol,
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