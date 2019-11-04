Lefkoşa’da trafik kazası 2 kişi yaralandı!

Lefkoşa'da, bu akşam saat 20.00 sıralarında Yusuf Alakbarzade (E-27) yönetimindeki HJ 234 plakalı araç ile Eti Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan ve sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Bedrettin Demirel Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Selma Varan (K-38), yönetimindeki CL 858 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan CL 858 plakalı araç sürücüsü Selma Varan ve araçta yolcu olarak bulunan Sumeyra Varan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

04/11/2019 22:54