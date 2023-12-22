Lefkoşa’da trafik kazası 3 yaralı

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası üç kişi yaralandı.

Polis Basın Suabylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Alirıza Efendi Caddesi üzerinde, Melih Emre Oran (E-20) yönetimindeki KL 940 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde aynı istikamete doğru seyreden Ayşe Çakır (K-42) yönetimindeki PD 172 plakalı aracın sağ arka ile sağ ön kısmına çarptıktan sonra, kontrolsüzce yoluna devam etmiş ve yolun solundan çıkarak beton duvara da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan KL 940 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Bünyamin Bakış (E-21) ile Ahmet Bostantepe (E-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.