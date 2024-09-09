Lefkoşa’da Trafik Kazası: Bir Kişi Hafif Yaralandı

09.09.2024 tarihinde saat 19:30 civarında, Lefkoşa Osman Paşa Caddesi üzerinde talihsiz bir trafik kazası meydana geldi. Mehmet Ali Çınar (48), YG 908 plakalı aracını park ettikten sonra araçtan inmek üzereyken, aracın yanlışlıkla geri vitese takılması sonucunda kontrolü kaybetti.

Yeniden aracına binmeye çalışırken araç geri geri hareket etti. Bu esnada araçtan inmeye çalışan eşi Songül Çınar (40), yere düşerek hafif yaralandı.

Aracın kontrolsüz bir şekilde geri gitmesi sonucu, Biiz Cafe adlı iş yerinin masa, sandalye ve barına çarparak maddi hasara neden oldu. Kazada hafif yaralanan Songül Çınar, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.