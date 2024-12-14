Lefkoşa’da Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

14 Aralık 2024 tarihinde saat 19:50 sıralarında Lefkoşa’nın Bedreddin Demirel Caddesi’nde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. RS 831 plakalı salon aracıyla doğu istikametine doğru seyreden Şengül Temel Canselen (31), Hasane Ilgaz Sokak yol kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelen araçların geçişini beklemeden dikkatsizce sağa dönüş yaptı. Bu sırada, karşı istikametten süratini azaltmadan batı istikametine doğru ilerleyen Nuh Çatal (39) yönetimindeki SG 055 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle RS 831 plakalı araç refüje çıkıp iki trafik levhasına çarptıktan sonra yoluna devam ederek İktisat Bankası’nın cam kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.