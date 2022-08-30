Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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30/08/2022

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Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Lefkoşa’da bugün saat 00:00 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde Ziya İbrahim DÜZENER (E-25), yönetimindeki HT 130 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet MAHRUM (E-28) yönetimindeki HH 910 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı. Kaza sonucunda  ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ziya İbrahim DÜZENER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındu. Soruşturma devam ediyor.

30/08/2022 09:11
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, Ziya İbrahim DÜZENER
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