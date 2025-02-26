Lefkoşa’da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Lefkoşa İsmail Beyoğlu Caddesi bugün, saat 11:00 sıralarında üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Tolga ÇETİN (E-24), KU 638 plakalı motosikletiyle kuzey istikametine doğru seyrederken, Dumlupınar Köprüsü’ne geldiğinde trafik levha ve işaretlerine uymayarak, düz beyaz çizgi üzerinde önündeki aracı geçmek amacıyla sağ şeride girdi. Bu sırada karşı istikametten gelen Barış BEREKETLİGİL (E-49) yönetimindeki UN 339 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga ÇETİN, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.