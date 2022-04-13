Lefkoşa'da trafik kazası: Yayaya çarptı

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13/04/2022

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Lefkoşa'da trafik kazası: Yayaya çarptı

Lefkoşa’da, dün saat 20:00 sıralarında,  Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç yaralandı.

Lefkoşa’da, dün saat 20:00 sıralarında,  Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Burak İNCİ (E-26) yönetimindeki HE 010 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan 15 numaralı öğrenci yurdu önlerine geldiğinde, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan   Cem EFE (E-20)’ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Cem EFE, kaldırılmış oluğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

 

13/04/2022 12:24
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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