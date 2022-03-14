Lefkoşa’da Tüm Haneler İlaçlanıyor

Lefkoşa’da belediye sınırlarında bulunan tüm evlerin içleri ve bahçelerinde bulunan rögarlarının hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlandığı kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, LTB’nin yurttaşların sağlığını ön planda tutan çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ilaçlamayla ilgili şu bilgi paylaşıldı:

“2022 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” sonucunda ihaleyi kazanan Cyprus Pest Control Ltd. ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

2021 yılında 49 bin 767 rögar ve 3 bin 504 kanalizasyon kapağının ilaçlandığı mücadele kapsamında bu yıl da haziran ayına kadar tüm hanelerin (müstakil evler, apartman daireleri) rögarları ve kanalizasyon kapakları hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlanacak.”

Hamam böceği ilaçlaması yapılırken sivrisinek üremesini engellemek ve daha sağlıklı bir çevre için açıkta bulunan su kaplarına da müdahale edilecek.”

Yurttaşların hamam böceği ve haşere konusunda tüm taleplerini mesai saatlerinde 608 52 21 (dahili 1441 ve 1410) numaralı telefona ve mesai saatleri sonrasın Alo 185 çözüm hattına iletebilecekleri duyuruldu.

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14/03/2022 12:05