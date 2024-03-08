Lefkoşa’da ''üniversite olmayan'' kurum ön lisans verdi, yasal işlem başladı

Cyprus Massachusetts Center of Innovation isimli eğitim kurumu, üniversite izni olmamasına rağmen, yetkisini aşarak yasa dışı ön lisans diploması verdiği gerekçesiyle yasal işlem başladı.

Üniversite açma yetkisi meclis tarafından düzenlenirken, üniversite olmayan kurumların ön lisans eğitimi ve diploması vermesi ise yasal değil. Sahte belge ile başlayan soruşturmanın ardından ortaya çıkan olayın izini süren YÖDAK ve polis, yeni bulgulara ulaştı. Üniversite izni olamayan kurumda ön lisans eğitimi ve diploması vermek isteyen kişilerle ilgili başlayan soruşturmada dört kişi tutuklandı.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2023 yılı ile 07.03.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulun’dan (YÖDAK) izinsiz olarak açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K.(K-44), N.E.(K-53), U.S.(E-39) ve M.İ.B. (E-45) tespit edilerek tutuklandı.