Lefkoşa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı.

O.G.’nin (E-26) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 TL’lik banknot, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 1 sarma sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında ele geçirilen maddelere emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 10:28