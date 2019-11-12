Lefkoşa'da uyuşturucu, 2 tutuklu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuştrucu madde bulundu.

Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer isimli iki şahıs tutuklandı.

ARAÇTAN BONZAİ ÇIKTI

Mahkemede olayı aktaran polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer’in şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından araçlarında yapılan aramada şoför koltuğunda sentetic cannabionid (bonzai) türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı.

GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Polis, zanlı Raif Yıldırımer’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

12/11/2019 15:30