Lefkoşa'da uyuşturucu!

Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.H.A.A.S.’nın (E-22) tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 372 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

BANKA DEKONTUNU SAHTELEME

Polis Basın Bülteni’ne göre, 2019 yılı şubat ayı içerisinde Girne’de sakin D.F.M.N.(E-25), B.M.M. ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar, Dearly Mankah Cho’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için 330 Euro nakit parayı alıp, Dearly Mankah Cho adına düzenlenen banka dekontunu sahteledi.

Sahtelenen belgeyi üniversiteye veren ve sahte davranışla kayıt yaptırdıkları tespit edilen şahıslardan D.F.M.N. tutuklanırken, diğer zanlılar aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda J.K.K.A.J.’nin (E-47) tasarrufunda 32 bin 900 ABD doları nakit para bulundu. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Çilem Off Licence isimli iş yerinde çalışan K.T.’nin (E-25) iş yeri içerisinden muhtelif markalarda toplam 7 şişe alkollü içki çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

25/01/2020 13:18