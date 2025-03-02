Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu

Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 18.45 sıralarında A.H.'nin (E-21) kullanımında bulunan ve M.K.'nin(E-24) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 15 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

A.H’nin ikametgahında yapılan aramda ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 hap ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.