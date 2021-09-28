Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu!

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28/09/2021

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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu!

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, saat 17:00 sıralarında, M.K.(E-50)’nin ikametgahında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 895 Euro ile 940 TL nakit para ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan iki adet küçük hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

28/09/2021 11:37
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TAGS: Lefkoşa, uyuşturucu operasyonu, haber
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