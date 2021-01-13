Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu 2 tutuklu

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13/01/2021
HK

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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu 2 tutuklu

Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda iki kişi tutuklandı. 

Saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde H.A.  (E-65)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu

Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

13/01/2021 13:48
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TAGS: lefkoşa, uyuşturucu operasyonu
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