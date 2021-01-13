Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu 2 tutuklu
13/01/2021
HK
Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda iki kişi tutuklandı.
Saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde H.A. (E-65)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu
Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor