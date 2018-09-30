Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

(Kamalı Haber) - Lefkoşa da gerçekleştirilen operasyon neticesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Somesh Bhandari ve Ashık Pandıt dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci, 30 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekibi tarafından düzenlenen operasyonda Somesh Bhandari ve Ashık Pandıt’ın tasarrufunda 7 gram kokain ve 33 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 20 Euro nakit paranın bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis soruşturmada ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri 29 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alarak, aynı gün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kanunsuz olarak KKTC’ye ithal ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru Halil Dümenci mesele ile ilgili aranan bir şahsın olduğunu ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz mahkemeden söz alan zanlı Ashık Panpıt, “Biz uyuşturucu kullanmıyoruz. Uyuşturucuları otelde olan bir kişiye götürecektik. Biz aracıyız” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.