Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: Beş Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Haifham Abdelwahed, Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Ekim 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otoparkta park halinde bulunan kiralık aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlı Haifham Abdelwahed, Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed’in bulunduğunu araçta yapılan aramada arka koltukta yolcu olarak bulunan Abdelwahed’in elindeki kutu içerisinde iki ayrı paket halinde 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru Fezile Kesat, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, Abdelwahed’in ifadesinde suçunu kabul edip, uyuşturucuyu aldığı şahsın ismini söylediğini, söz konusu şahsın arandığını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)