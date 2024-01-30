Lefkoşa’da uyuşturucu ve araçtan hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da S.K.'nin (E-20) tutuklandığı 24-25 Ocak tarihlerinde park halindeki araçtan hırsızlık yapmak ve uyuşturucu bulundurma meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.H. (E-37) tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da M.H'nin kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Diğer polisiye haberler:

-Sahte ön izin başvuru formu düzenlenmesi olayıyla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa’da, 2023-2024 yıları arasında M.M. (E-28) tarafından, üç farklı şahıs adına sahte ön izin başvuru forumu düzenleyerek, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilmesi olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-29) Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Adına sahte hukuk fakültesi diploması düzenleyen şahıs tutuklandı

Öte yandan 2019 yılı içinde İskele’de faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalışan R.S.’nin (K-26), gerçekte avukat olmadığı halde adına sahte düzenlenmiş hukuk fakültesi diplomasını, iş yerine gelen müşterilere gösterip teşhir etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.S. (E-44) tutuklandı.

-Bulduğu cüzdanı çalarak, kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı

Hamitköy’de 19 Ocak saat 01.30 sıralarında, bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 600 TL nakit para, sürüş ehliyeti ve kredi kartı muhafaza edilen cüzdanının, İ.E.(E-28) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi.

Söz konusu kredi kartıyla toplam 1,601 TL harcama yapan bahse konu şahıs tutuklandı.