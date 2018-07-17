HABER KIBRIS

Lefkoşa’da uyuşturucu ve silah

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17/07/2018

Lefkoşa’da uyuşturucu ve silah

Lefkoşa’da dün akşam  M.A.U.’nun (E-27)  kaldığı konutta polisin yaptığı aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah bulunarak emare alındı.

M.A.U ve  olayla bağlantısı olduğuna inanılan Z.T. (K-19) ve Ö.Z. (E-33) tutuklandı.

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TAGS: lefkaoşa, uyuşturucu, haber, silah, tutuklandı
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