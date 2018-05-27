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Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lokmacı kapısından girerken üzerinde uyuşturucu bulunan genç tutuklandı

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27/05/2018

Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da dün Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada 22 A.M.S.M.’nin (E-22) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Adı geçen kişi tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir işyerinde müşteri olarak bulunan K.H.’nin (K-58) dün raf üzerinde bulunan bir adet gümüş “pandora”yı çaldığı belirtildi.

Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ BALIK AVLAMA
 

İskele’de M.B. (E-48) hakkında, Dokuz evler mevkiinde zıpkınla 3 adet ahtapotu kanunsuz avlamaktan yasal işlem başlatıldı.


Yasalara göre ahtapot avlanabilmesi için, ağırlığının 1 kilogramdan az olmaması gerekiyor.

Polisin soruşturması sürüyor

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TAGS: lefkoşa, uyuşturucu, haber, kıbrıs
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