Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada 22 A.M.S.M.’nin (E-22) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Adı geçen kişi tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

GİRNE’DE HIRSIZLIK



Girne’de faaliyet gösteren bir işyerinde müşteri olarak bulunan K.H.’nin (K-58) dün raf üzerinde bulunan bir adet gümüş “pandora”yı çaldığı belirtildi.



Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



KANUNSUZ BALIK AVLAMA



İskele’de M.B. (E-48) hakkında, Dokuz evler mevkiinde zıpkınla 3 adet ahtapotu kanunsuz avlamaktan yasal işlem başlatıldı.



Yasalara göre ahtapot avlanabilmesi için, ağırlığının 1 kilogramdan az olmaması gerekiyor.



Polisin soruşturması sürüyor