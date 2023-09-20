Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün, E.W.O.’nun (E-36) kaldığı evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17.200 TL, 50 ABD doları ve 50 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, E.W.O.’nun ayrıca ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor