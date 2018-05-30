Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün K.M.(E-22) ve A.H.M.(E-21)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. K.M. ve A.H.M. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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EVRAK SAHTELEME SUÇUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da I.C.M.(E-29), muhaceret işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kira sözleşmesi üzerinde tek taraflı değişiklik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs muhaceret işlemlerini gerçekleştirmek maksadıyla 2017’ye ait söz konusu kira sözleşmesini Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz etti.

Soruşturma sürüyor.