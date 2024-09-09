Lefkoşa’da üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı

Lefkoşa’da bir evde tadilat yaptığı sırada üzerine duvar yıkılan 27 yaşındaki işçi yaralanarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 9.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir evde tadilat yapan Ali Hamoud Yahya Ahm Alsabri (E-27), çalıştığı evde yıkmaya çalıştığı duvarın üzerine yıkılması sonucu yaralandı. İşçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde omurga kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alındı.