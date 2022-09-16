19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle pazartesi günü Lefkoşa’da ve Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşma Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Hacı Işık tarafından yapılacak.

-Boğaz Şehitliği’nde de tören olacak

Boğaz Şehitliği'ndeki tören de saat 10.00’da başlayacak.

Törende, çelenkler protokol sırasına göre anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit kabirlerine çiçek bırakılacak.

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal Rütbesi” ve “Gazilik” unvanının verildiği günün yıl dönümü Türkiye ve KKTC'de Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

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16/09/2022 12:16