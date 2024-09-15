Lefkoşa’da yaşanan darp olayında bir kişi tutuklandı

Lefkoşa'da dün yaşanan ciddi darp olaylarında polis bir kişiyi tutukladı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, M.T.(E-23), kız arkadaşıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği M.H.A.’nın (E-19) yüzüne vurarak burun kemiğini kırdı. Ardından, M.H.A’yı rızası olmadan aracına bindirip bir eve götürdü.

M.H.A, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, M.T. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.