Lefkoşa’da Velespeed 1 yaşında!

Public Bicycle Cyprus Ltd şirketi Velespeed “Bisiklet Paylaşım Sistemi”ni 1 Haziran 2018’de Lefkoşa Türk Belediyesi ihalesi ile Lefkoşa’ya kazandırmanın gururu ile hizmet vereli tam 1 YIL oldu.

1 Haziran Cumartesi günü Velespeed 1. Yıl dönümü şerefine satın alıncak ilk “1 Saatlik Velespeed sürüşleri” tüm gün boyunca kiokslardan ve Cyclefinder’dan halkımıza hediye olarak ücretsiz sürüş verecek.

Tam 1 yılda Velespeed istasyonlarından toplam 26,800sürüş gerçekleşti. Velespeed bisikletleri ile Lefkoşa’da daha yeşil bir çevre, daha az araç gaz salınımı, uygun fiyatlara ulaşım ve eğlence hizmeti vererek topluma ve çevreye fayda sağladı.

Velespeed Direktörü, Ceren Ahmet Köse; Ada’da yaşayan halkımız, öğrenciler, doktorlar, polisler, belediye çalışanları, askerler ve yurt dışından ziyaretimize gelen turistlerin Velespeed’i keyifli bir ulaşım sistemi olarak görmüşlerdir. Kapalı mekanlardan sokağa çıkarak sosyalleşmeleri ve ulaşım amaçlı kullanmaları bizleri mutlu etmiştir. Ayrıca Lefkoşa’lılar, hatta diğer şehirlerden gelen halkımız da Velespeed’e sahip çıktı. Artık daha sosyal ve temiz bir toplum için ziller çaldı. Velespeed Müşterilerimizden gelen olumlu ve yapıcı geri dönüşler kendimizi geliştirmemize ve daha iyi hizmet vermemize olanak sağlamıştır.”