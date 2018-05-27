HABER KIBRIS

Lefkoşa’da yangın korkuttu

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27/05/2018

Lefkoşa’da yangın korkuttu
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Lefkoşa’da Surlariçinde Yenicami Sokak üzerinde bulunan Ahmet Avano’ya ait ikametgahta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alına bilgiye göre bugün saat, 17:40 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde Yenicami Sokak üzerinde bulunan Ahmet Avano’ya ait iki kattan oluşan ikametgahın ikinci katında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

BRTK

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TAGS: lefkoşa, haber, yangın
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