Lefkoşa’da yangın...

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde, muhtemelen şarj halinde olan scooterin şarj cihazının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da Şehit Cumhur Yüzlü Sokak’ta, bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bahse konu scooter tamamen yandı, ikametgahın yatak odasının duvarları ise islendi.

-Gazimağusa’da araç yangını

Gazimağusa’da da, dün Anadolu Mahallesi üzerinde park halinde bulunan LR 377 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın araç sahibi tarafından söndürülürken, yangın sonucu, aracın göğüs kısmı ile iç kısmı tamamen, arka kabin ve dış tavan boyaları ise kısmen yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Koruçam’da izinsiz ateş yakan şahıslar yangına sebep oldu

Koruçam’da da, M.Ç. (E-76), Ç.D. (E-70) ve M.B. (E-76), bir şahsa ait yarım inşaat halinde bulunan binanın balkonunda, izinsiz ateş yaktıktan sonra, muhtemelen rüzgarın etkisiyle söndürülmemiş durumdaki kömürlerin, binada torbalar içerisinde istifli olarak bulunan vigo samanlarına sirayet etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, toplam 1500 torba vigo samanı yandı. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.