Lefkoşa’da “Yapay Zekâ ve Eğitim Konferansı” düzenlendi

Lefkoşa’da “Yapay Zekâ ve Eğitim: Otomasyon Dünyasında İnsan İradesini Korumak” başlıklı konferans düzenlendi.

Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen konferans, dün Enstitü'de yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte, Snipesec Siber Güvenlik Ajansı’ndan Prof. Dr. Arif Sarı, yapay zekânın eğitim üzerindeki etkilerine dair kapsamlı sunum yaptı.

Konferansta , yapay zekânın farklı eğitim düzeylerindeki uygulamaları, sağladığı yenilikler ve beraberinde getirdiği etik sorular, toplumsal kaygılar ve potansiyel riskler de detaylı bir şekilde incelendi.

Prof. Dr. Sarı, mesleki dönüşümlerin eğitime etkisi ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinde yapay zekâ destekli teknolojilerin rolüne dair önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, teknolojinin toplumsal sorumluluklar üzerindeki etkisi de dikkat çekilen konular arasında yer aldı.

Katılımcıların büyük çoğunluğunu öğretmenler ve veliler oluştururken, seminerde insan iradesinin korunmasının önemi, etik değerlerin rolü ve yapay zekânın eğitim süreçlerinde dengeli kullanımı gibi mesajların ön plana çıktığı ifade edilen açıklamada, "katılımcılar, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücünü anlamak adına değerli bir deneyim yaşadı" denildi.

Konferansı düzenleyen Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, etkinliğe katkı sunan Snipesec Siber Güvenlik Ajansı’na ve tüm katılımcılara teşekkür etti.