Lefkoşa’da yarın elektrik kesintisi!

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13/07/2022

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Lefkoşa’da yarın elektrik kesintisi!

 Lefkoşa’da yarın Küçük Kaymaklı okullar yolu, Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaklaşık 9-16 saatleri arasında Küçük Kaymaklı okullar yolu civarına elektrik verilemeyecek.

Yaklaşık 9.30-14 saatleri arasında ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgesine elektrik verilemeyecek.

13/07/2022 15:58
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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