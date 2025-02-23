Lefkoşa’da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili bir kişi daha tutuklandı!

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23/02/2025

Lefkoşa’da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili bir kişi daha tutuklandı!

Polis, dün Lefkoşa'da Ahmet Keskin’in vurulması olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ahmet Keskin’in dün M.L. tarafından tabancayla vurulmasıyla ilgili polis tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki M.E. (E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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TAGS: Lefkoşa’da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili bir kişi daha tutuklandı!
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