Lefkoşa’da yaya kazası

Başkent Lefkoşa’da, bu akşam, bir aracın çarptığı yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya, tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca UK 467 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan Hamitköy’de sakin Mohamedel Saddıg Muhanad Awad Mahmoud (E-19) seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Sivrice Sokak yol kavşağına geldiğinde önündeki aracın yavaşlaması sonucu ani olarak dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu o esnada seyir istikametine göre yolunda solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Hamitköy’de sakin Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya (E-19) aracının ön kısmıyla çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk yardım tedavisinden sonra sağ ayağında kırık teşhisi ile aynı serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



16/11/2022 19:41