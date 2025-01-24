Lefkoşa'da yeni doğan bebek hayatını kaybetti

Doğum sonrası rahatsızlanan bir günlük bebek yaşamını yitirdi.

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24/01/2025

Lefkoşa'da yeni doğan bebek hayatını kaybetti

Doğum sonrası rahatsızlanan bir günlük bebek yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 12.30 sıralarında, Lefkoşa’da Acil Durum Hastanesi Kadın Doğum servisinde, doğum sonrası aniden rahatsızlanan Zakariya Hassan (E-1 Günlük) sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 17.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bugün polisin bilgisine gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TAGS: lefkoşa, bebek
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