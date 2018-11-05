Lefkoşa’da yeni temizlik uygulaması

LTB belirlenen toplama gününde çıkarılması halinde evsel atık dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başladı.

LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından 1 Kasım Perşembe günü Küçük Kaymaklı bölgesinde başlatılan temizlik çalışmasına, 2 Kasım Cuma günü Hamitköy ile Haspolat Bölgelerinde devam edildi.

Bölgeler Muhtarlık Sınırlarına Göre Belirlendi

LTB’nin yeni temizlik uygulaması kapsamında muhtarlık sınırlarına göre belirlenen bölgelerde 1 Kasım’dan itibaren rutin olarak Pazartesi günleri Marmara, Taşkınköy, Göçmenköy, Salı günleri Ortaköy, Aydemet, Kumsal, Köşklüçiftlik, Çarşamba günleri Suriçi, Çağlayan, Kızılay, Yenişehir, Perşembe günleri Küçük Kaymaklı ve Cuma günleri ise Hamitköy ve Haspolat bölgelerinde toplama işlemi yapılacak.