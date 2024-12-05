Lefkoşa’da yere düşürülen parayı çaldı, tutuklandı

Lefkoşa’da dün yere düşürülen 29 bin TL nakit parayı çalan şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 07:35–08:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bir şahsın aracından indiği esnada ceketinin cebinde bulunan 29 bin TL nakit parayı düşürmek suretiyle kaybettiği polise bildirildi.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu paranın A.M.(E-29) tarafından bulunarak çalındığı ve paraların tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.