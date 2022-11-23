“Lefkoşa’da yolların bu denli kötü haline dur demenin zamanı gelmedi mi?”

İnşaat Yüksek Mühendisi, LTB Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryaman, “Lefkoşa sınırları içinde kalan tüm bölgelerin öncelikli sorunu olan halkımızın mal ve can güvenliğini ciddi anlamda riske atan mevcut yolların ve altyapının bu denli kötü haline bir dur demenin zamanı gelmedi mi?” diye sordu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryaman, “Halkımızın, Lefkoşa Türk Belediyesini, hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla yönetmemiz için bize görev vermesi halinde 17 yılın deneyimi, profesyonel bakış açısı ve saha tecrübelerimizi kullanarak asfalt ve altyapı konularını Lefkoşa ve bağlı bulunan bölgelerimizde yaşayan halkımızın gündeminden çıkarmak öncelikli görevimiz olacaktır.” Dedi.

İşte o paylaşımın devamı şöyle:

“Lefkoşa sınırları içinde kalan tüm bölgelerimizi etkileyen derelerin taşkın risk haritalarını oluşturarak ıslahını gerçekleştirecek ve rekreasyon alanlarını oluşturarak yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayacağız.

Yapay göletler ile güzelleştirilen, doğal yeşil alanların olduğu, şehrin içinde şehir stresinden uzaklaşabileceğiniz dinlenme alanları ve yürüyüş yolları içeren yeşil kuşaklar yaratacağız.

Trafiğin düzenlenmesi ve ciddi sorunların bertaraf edilmesi ile ilgili mühendislik ilkelerine dayalı fikir ve deneyimlerimizi projelere dönüştüreceğiz. Bu projelerle şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına akıllı kavşak, katlı kavşak ve toplu taşımayı cazip hale getirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

Katlı yeşil otoparklar ile park sorununa çevreci çözümler getirmek öncelikli adımlarımızdan olacak.

Başkentin fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı için ayakları yere basan güçlü projelerimizin, öncelikli düşünülmüş ve planlanmış çeşitli finansman kaynakları ve hibe programlarının Lefkoşa için kullanıldığı yepyeni bir dönem olacak.”

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23/11/2022 20:31