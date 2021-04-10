Lefkoşa'da yürekleri ağza getiren kaza

Bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Akın Apaydınlı (E-53), yönetimindeki RHA 4073 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düştü.. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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10/04/2021 18:17